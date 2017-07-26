«Динамо» (Рига) гтовясь к 10-му сезону КХЛ начала предсезонный сбор в Валмиере, на который было вызвано 35 хоккеистов. В их числе даугавпилчане Кирилл Галоха и Эрик Шевченко.

Нападающий К. Галоха имеет с клубом полноценный контракт. С защитником Э. Шевченко, завершившим минувший сезон в Белоруссии, подписан проверочный контракт на период подготовки команды.



В течение подготовительного периода «Динамо» проведёт 10 контрольных матчей.



Часть даугавпилсских хоккеистов определились с клубной пропиской на будущий год. Денис Башкатов после дух лет в бельгийско-голландском чемпионате отправляется в Англию, где будет играть за «звёзд» из Биллингема (лига NIHL).



Артур Шевченко задержится во Франции, выиграв со «скорпионами» из Мулхауса второй по силе дивизион, даугавпилчанин будет биться в магнус-лиге.

Прейльчанин Виталий Хворостинин после трёх в Латвии вновь отправился за рубеж. На этот раз в третью лигу Германии – «Шонгау».