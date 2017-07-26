Вчера на пресс-конференции был поднят вопрос спидвея в Даугавпилсе. Ввиду накопленных долгов, его судьба сейчас волнует многих горожан.

Первый вице-мэр Рихард Эйгим решительно заявил: «Отвечу однозначно – спидвей в городе будет жить. Вопрос только в том, в каком виде? В экстра-лиге, в первой лиге или в юниорской лиге?"

Он также сообщил, что на следующую неделю запланирована встреча с руководителями клуба "Локомотив", гонщиками и их болельщиками. На ней будет принято коллективное решение о дальнейшей работе клуба, а соответственно и судьбе спидвея в нашем городе.



Напомним, что недавно руководство спидвейного клуба обратилось к думе с просьбой выделить дополнительные средства. У клуба накопились долги в размере 260 000 евро. В этом году на финансирование спидвея из бюджета уже было выделено 250 000 евро. Однако этих денег не хватает, чтобы клуб мог полноценно работать дальше. Руководство города ищет пути решения проблемы.