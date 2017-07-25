30 июля в 13.00 в Даугавпилсском краеведческом и художественном музее (ул.Ригас, 8) состоится День семьи, во время которого у посетителей будет отличная возможность за символическую цену осмотреть культурно-историческую экспозицию музея и принять участие в интересной творческой мастерской.

Летние месяцы каникул и отпусков – прекрасное время, когда можно побыть вместе с родными и близкими. У жителей и гостей Даугавпилса в ближайшие выходные будет отличная возможность провести это время интересно и познавательно, посетив День семьи в музее – мероприятие, во время которого можно будет не только поучаствовать в творческой мастерской, отправив и получив почтовую открытку из прошлых столетий, но и изучить неизведанные закоулки истории Даугавпилса и Латгалии.

Время проведения творческой мастерской – с 13.00 до 14.00. Убедительная просьба не опаздывать! КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО!