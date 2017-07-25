После любого ремонта, как правило, встает один вопрос — что делать с оставшимися после него отходами? Просто выбросить — нельзя, однако решение — есть, рассказали участники дискуссии в передаче «День за днем» Латвийского радио 4.

«Во-первых, строительный мусор не является бытовым. Конечно, можно 2-3 рулона обоев выкинуть в обычный контейнер, но желательно заниматься утилизацией правильно, т.е. отходы сортировать», — рассказывает исполнительный директор Clean R Валерий Станкевич.



«Однако, если вы снесли ненесущую стенку или кафель, то ситуация совершенно иная. Один из вариантов работы с таким видом отходов — обратиться к компании, которая привезёт вам контейнер или бигбэк, предназначенный для небольших объёмов».



Станкевич также рассказал о процессе утилизации. Сперва мусор попадает на сортировочную линию, где его разделяют на отдельные фракции. После — идёт переработка.



К сожалению, бывают «дельцы», закапывающие отходы в лесу. «Некоторые недобросовестные предприниматели предлагают услуги вывоза. Как правило, они загружают полтонны несортированного мусора в «бусик» и берут за это около 40 евро. На свалке в Гетлини переработать тонну отходов стоит 37 евро. Им просто не выгодно ехать туда. Плюс тем операторам, работающим 247, также не стоит доверять, потому что перерабатывающие заводы не работают круглосуточно», — предупреждает специалист.



Как вывезти крупногабаритный мусор, например, диван или шкаф? Если вы живёте в частном доме, то звоните оператору и договариваетесь о дате и времени вывоза. В многоквартирных домах домоуправления заключают контракт с оператором на вывоз отходов. Лучше всего поинтересоваться у дворников, когда вывозят «крупногабарит» и тогда его выносить.



Куда девать упаковку от новой мебели? «Подобные отходы, как правило, надо выбрасывать в жёлтый контейнер, предназначенный для лёгкой упаковки — бумага, картон, пластмасса. Зелёный контейнер — для стекла», объясняет заместитель директора Zaļais punkts Лаура Берга.