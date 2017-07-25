25 июля во время собрания акционеров предприятия “Daugavpils satiksme” акцептированы заявления членов правления Сабины Шнепсте и Эвалда Мекша об освобождении их от занимаемых должностей по собственному желанию.

Назначены два новых члена правления – Роман Савицкий и Дмитрий Родионов.

Они будут работать до момента, кода в ходе отбора кандидатов будет назначено постоянное руководство.

В четверг, 27 июля, временное руководство предприятия и руководство думы встретится с сотрудниками предприятия, чтобы обсудить актуальные проблемы и вопросы развития предприятия.