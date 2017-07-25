Управление образования Даугавпилса подало в думу прошение не утверждать предложение директора 16-ой средней школы о ремонте столовой. Самоуправление поддержит данное предложение и перенесет ремонт помещений школьного пищеблока на следующий учебный год. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил мэр Андрей Элксниньш.

Как пояснил градоначальник, проект ремонта столовой у него на столе оказался только сейчас - в конце июля, а срок реализации проекта - конец октября или ноябрь. "В связи с этим возник вопрос где и как кормить 600-700 детей? В спортзале? Нет планирования", - возмутился мэр. Ранее сообщалось о том, что руководство школы планировало привозить детям горячую еду в термосах и кормить школьников из одноразовой посуды. По мнению руководства города, директор школы и Управление образования должны были заранее все распланировать так, чтобы не создавать проблем: техническую документацию подготовить в декабре прошлого года, закупку провести весной, а ремонтные работы, соответственно, летом, чтобы к осени дети могли уже свободно пользоваться новой столовой. В результате, по словам, градоначальника, ремонт будет перенесен на следующий год, к тому моменту, когда проект будет грамотно подготовлен и все распланировано.