Председатель Даугавпилсской думы Андрей Элксниньш поделился в социальной сети Facebook письмами от детей.
Красочные рисунки он пояснил в подписи к ним: "Детишки всё чаще спрашивают у меня про аквапарк. Сегодня даже получил письменное заявление по этому вопросу. А как вам идея строительства парка водных развлечений в Даугавпилсе?".
Подписчики мэра живо откликнулись на предложение. Большинство горожан высказались в комментариях "за" аквапарк, однако нашлись и те, кто считает это только словами, или задавались вопросом, почему бы тогда лучше не помочь спидвею, если деньги есть, и т.д.
Подчеркнем, что Даугавпилсский аквапарк — это пока только идея.
Подписчики мэра живо откликнулись на предложение. Большинство горожан высказались в комментариях "за" аквапарк, однако нашлись и те, кто считает это только словами, или задавались вопросом, почему бы тогда лучше не помочь спидвею, если деньги есть, и т.д.
Подчеркнем, что Даугавпилсский аквапарк — это пока только идея.
А Локомотив, в минусах из-за спидвея!!!
Мега бизнес!
Бендер по сравнению с Рыбниковым - ребенок!