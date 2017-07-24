Нынешнее лето для Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) выдалось относительно спокойным с точки зрения спасения утопающих. Конечно, не обошлось и без трагедий, однако в этом году из воды извлечено в три раза меньше утопленников.

По словам представителя ГПСС Инты Шабохи, только на этих выходных спасателям пришлось иметь дело с двумя утопленниками.



«Однако в реальности число утонувших может быть больше. Нас не вызывают, если, например, тело уже доставлено на берег», - пояснила она в эфире передачи Rīta panorāma на Латвийском телевидении.



По ее словам, самыми частыми факторами, которые приводят к гибели людей на воде, становятся употребление алкоголя; самоуверенность – лихачество и купание в незнакомом месте, а также желание заплыть дальше, не рассчитывая собственные сил; жара – зайдя в холодную воду, человеку может стать плохо, что также может привести к самым печальным последствиям.



Всего в этом году спасатели извлекли из воды 16 утопленников. Однако на статистику повлияло относительно прохладное лето – за аналогичный период прошлого года в воде погибли 44 человека.