В польском городе Познань состоялся первый финал личного чемпионата мира среди юниоров. Весь день накануне гонке шел сильный дождь, ближе к началу гонки распогодилось, и хозяева стали готовить трек. С примерно получасовой задержкой гонщики вышли на старт.

Гонка проходила в тяжелейших условиях, при огромном количестве падений. Надувные борта были порваны аж 4 раза! Несколько раз на трек выезжала карета скорой помощи.



Первый заезд Евгений не смог начать, на старте Курц спровоцировал к рывку, и Женя коснулся ленты. Во втором заезде Женя уступил Максу Фрике из Австралии, а в третьем не смог опередить мало известного датчанина. Стоит отметить, что в этот день практически не было обгонов, все решалось в первом повороте и второй прямой. Лучшим в исполнении Евгения оказался полуфинальный заезд. Гонка проходила по правилам Гран-при и первые два победителя из каждого полуфинала выходили в финал. В первом вираже Женя внутри сумел проехать Яцека Холдера и удержал свою вторую позицию, обеспечив себе место в финале. В финальном заезде Евгений по наружи объехал в первом вираже Доминика Куберу и обеспечил себе место в призовой тройке.



Победителем с абсолютным результатом стал Максим Драбик из Польши, отметим, что трек в Познани для него является "домашним", так как весь прошлый год команда из Вроцлава, за которую он выступает в Экстралиге, свои гонки проводила именно в Познани.



Следующий этап соревнований состоится в немецком Гюстрове 8 сентября.



1. Maksym Drabik (Польша) - 21 (3,3,3,3,3,3,3)

2. Bartosz Smektała (Польша) - 15 (2,1,2,3,2,3,2)

3. Jevgeņijs Kostigovs (Латвия) - 11 (фс,2,2,1,3,2,1)

4. Dominik Kubera (Польша) - 10 (3,2,и,1,2,2,0)

5. Max Fricke (Австралия) - 15 (2,3,3,3,3,1)

6. Jack Holder (Австралия) - 11 (2,2,1,2,3,1)

7. Robert Lambert (Великобритания) - 9 (3,3,3,сх,0,0)

8. Andreas Lyager (Дания) - 8 (0,2,3,1,2,и)

9. Brady Kurtz (Австралия) - 6 (2,1,2,0,1)

10. Kacper Woryna (Польша) - 5 (3,и,0,и,2)

11. Eduard Krcmar (Чехия) - 5 (1,0,0,3,1)

12. Dimitri Berge (Франция) - 5 (сх,сх,2,2,1)

13. Rafał Karczmarz (Польша) - 4 (фс,3,1,0,0)

14. Patrick Hansen (Дания) - 4 (1,1,0,2,п)

15. Lukas Fienhage (Германия) - 3 (сх,сх,1,2,сх)

16. Alexander Woentin (Швеция) - 3 (сх,п,1,1,1)

17. Damian Dróżdź (Польша) - 1 (1)

18. Alex Zgardziński (Польша) - 1 (1)



Ход гонки:

1. (66,25) Woryna, Kurtz, Dróżdż (Kostigovs - фс), Woentin (сх/старт)

2. (66,19) Lambert, Smektała, Zgardziński (Karczmarz - фс), Fienhage (сх/4)

3. (65,59) Drabik, Fricke, Krcmar, Lyager

4. (66,53) Kubera, Holder, Hansen, Berge (сх/старт)

5. (66,15) Lambert, Lyager, Hansen, Woryna (и/вп)

6. (xx,xx) Drabik, Kubera, Smektała, Woentin (п4)

7. (65,50) Fricke, Kostigovs, Fienhage (сх3), Berge (сх/старт)

8. (66,37) Karczmarz, Holder, Kurtz, Krcmar

9. (65,22) Fricke, Smektała, Holder, Woryna

10. (66,53) Lambert, Berge, Woentin, Krcmar

11. (68,78) Lyager, Kostigovs, Karczmarz, Kubera (пи)

12. (66,44) Drabik, Kurtz, Fienhage, Hansen

13. (68,19) Krcmar, Fienhage, Kubera, Woryna (пи)

14. (65,72) Fricke, Hansen, Woentin, Karczmarz

15. (66,78) Drabik, Holder, Kostigovs, Lambert (сх4)

16. (67,06) Smektała, Berge, Lyager, Kurtz

17. (67,04) Drabik, Woryna, Berge, Karczmarz

18. (67,19) Holder, Lyager, Woentin, Fienhage (сх/старт)

19. (67,50) Kostigovs, Smektała, Krcmar, Hansen (п)

20. (66,37) Fricke, Kubera, Kurtz, Lambert



Полуфиналы:

21. (67,81) Drabik, Kostigovs, Holder, Lyager (пи)

22. (67,12) Smektała, Kubera, Fricke, Lambert



Финал:

23. (67,50) Drabik, Smektała, Kostigovs, Kubera

