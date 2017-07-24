Одно из республиканских СМИ на днях опубликовало печальную статистику за прошлый год. Это разделение домохозяйств Латвии по наличию детей. Суммарно, в стране 71,9 % домохозяйств без детей, и лишь 28,1% - с детьми.

Повышение рождаемости о котором давно говорят многие эксперты, судя по статистике, маловероятно. И причина тут даже не в нежелании пар рожать второго и третьего ребенка. По данным за прошлый год, в стране 19,2% домохозяйств - это вообще бездетные пары (по разным причинам), и целых 30,8% составляют одиночки. Это в целом совпадает с ситуацией в мире - все большее количество молодых людей выбирают одиночество, не желая связывать себя "всерьез и надолго" с кем бы то ни было, воспринимая семью и детей, как обузу, которая будет мешать самореализовываться. Личное «Я» стало гораздо важнее понятия «Мы». Достаточно высок показатель и так называемых других домохозяйств без детей (22%).



Среди же тех, кто все же имеет детей, 3,7% - это один взрослый с детьми, 7,3% - пара с одним ребенком, 5,2% - пара с двумя детьми, 1,5% - пара с 3 и более детьми. 10,4% - другие домохозяйства с детьми. Как видно из невеселой статистики, многодетных семей в стране мизерное количество, чаще всего молодые люди если и решаются на пополнение в семье, то это один ребенок. Вероятнее всего, потому что в нынешних экономических условиях среднестатистическая пара может себе позволить достойно обеспечить только одного ребенка. Помощь государства в плане содержания детей (пособие и льготы) настолько малозначительны, что на них никто особо и не рассчитывает. За 11 или 22 евро в месяц ребенка не поднять. Самоуправления помогают каждое в силу своих возможностей, однако до детских пособий европейского уровня Латвии недостижимо далеко, и родителям приходится рассчитывать исключительно на свои силы. Отсутствие экономической стабильности также влияет на ситуацию не лучшим образом: неуверенность в завтрашнем дне способна удержать пары от решения родить еще одного ребенка.



Подводя итог, можно сказать, что бум рождаемости в нашей стране при таком раскладе не то что маловероятен, он — невозможен, потому как рожать некому; те, кто могут, не всегда хотят, а те, кто и хотел бы, не сможет восполнить «пробелы» за пол страны, иначе им пришлось бы заводить по несколько десятков детей, а то и сотен...