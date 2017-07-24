Программа бесплатных обедов для школьников в Даугавпилсе будет продолжена, а в будущем и расширена. Об этом сообщила в программе "Диалог с городом" на радио "Алиса+" вице-мэр Ливия Янковска.

Отметим, что в свое время проект по предоставлению бесплатного питания в городских школах был горячо поддержан родителями школьников, а также самоуправлением. И в то время, как государство оплачивало обеды лишь самым младшим школьникам, городская дума оплачивала питание и учащимся основной школы. Как сообщила Л. Янковска, данная программа будет новым созывом думы продолжена, а в будущем и расширена. В этом году, по словам вице-мэра, финансовая ситуация расширения данной льготы не позволяет, но при планировании бюджета на следующий год руководство города постарается заложить расходы на расширение программы питания школьников, чтобы бесплатные обеды могли получать и старшеклассники. Как пояснила г-жа Янковска, качество питания, а также количество еды, которую дети съедают, и которая идет потом в отходы, это другой вопрос, но у детей должна быть возможность получить теплый бесплатный обед в течение дня.



Рассматривается вопрос и о предоставлении бесплатного питания дошкольникам. Вопрос данного проекта был включен и в коалиционный договор между руководящими партиями, дума будет работать в этом направлении, - сообщила Л. Янковска.