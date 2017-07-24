Владельцы домашних питомцев особенно активно чипировали и регистрировали их весной этого года. В общей сложности число чипированных собак в стране близится к 102 тысячам.

С начала этого года до 19 июля, по сведениям Центра сельскохозяйственных данных, в единой информационной системе было зарегистрировано 33 тысячи домашних собак с микрочипами.



Скачок таких манипуляций в ветклиниках и регистраций в базе данных произошел в весенние три месяца, но теперь темп выровнялся, рассказала журналистам Latvijas radio представитель Центра сельскохозяйственных данных Майрита Элбрете.



Именно это учреждение занимается учетом домашних животных в Латвии. По наблюдению Элбрете, в последнее время хозяева животных предпочитают регистрировать питомцев самостоятельно онлайн, на сайте центра.



«Да, с чипированными собаками активность очень высока, владельцы стремятся использовать эту возможность. В Риге начиная с марта регистрируется в среднем по 500 собак ежемесячно», - поделилась она.



В других местах показатели в разы менье: в Валмиере регистрируют примерно по 20 собак в месяц, в Юрмале – 76. За последние три месяца темпы регистрации поуспокоились: так, в Даугавпилсе, крупном по латвийским меркам городе, теперь регистрируют примерно по 70 собак ежемесячно, говорит Элбрете.



С начала 2017 года наличие чипа у собаки в возрасте старше 5 месяцев обязательно.



Но помимо вживления микрочипа, требуется его еще и зарегистрировать - лишь тогда сведения о владельцах попадают в информационную систему. А об этом владельцы до недавних пор нередко забывали. В связи с тем, что срок регистрации чипа в базе данных, согласно правилам Кабинета министров, составлял пять лет, многие люди в прежние годы поставили чипы собакам, но не зарегистрировали их в Центре сельскохозяйственных данных.



Центр предупреждает: нужно понимать, что паспорт или наклейка о чипе не гарантирует того, что собака занесена в регистр. Каждому владельцу надо зайти на домашнюю страницу центра и ввести номер микрочипа, чтобы убедиться, что его собака там есть. Если хозяин свою собаку там не найдет - то он идет в раздел, где регистрируют собак, и проходит эту процедуру.



С января штраф за то, что у собаки нет микрочипа и регистрации, составляет от 70 до 210 евро.