20 июля в Дневном центре “Saskarsme” («Общение») на ул.Лиепаяс,4 прошло выездное заседание Комитета по социальным вопросам. Депутаты заслушали отчёт учреждения Социальной службы и Даугавпилсского территориального центра по социальному обслуживанию пенсионеров о результатах работы за первое полугодие 2017 года. Впервые учреждения также представили оценку собственной деятельности и большой перечень предложений по улучшению работы ведомств.

Исполняющая обязанности руководителя Даугавпилсского территориального центра по социальному обслуживанию пенсионеров Г. Румянцева сообщила, что количество клиентов в пансионате увеличивается. За 6 месяцев текущего года сюда поступило 73 человека, что на 10 больше, чем за тот же период 2016 года. Всего в центре проживает 275 человек. При этом, прирост происходит за счет клиентов, имеющих психические заболевания. Их обслуживание требует специальной подготовки со стороны персонала и расширения штатного расписания. На данный момент очередь на размещение в учреждение небольшая - всего 5 человек. Однако, по мнению Румянцевой, количество желающих гораздо больше. Поэтому, актуальным становится вопрос открытия филиала. Создать его планируется в рамках проекта ERAF в здании бывшей онкологической больницы на ул. Сигулдас, 24, на 75 койко-мест. Как отметила председатель комитета Марьяна Иванова-Евсеева, решение о реконструкции здания принималось предыдущей Думой без составления чёткого бизнес-плана. Отсутствует модель, каким образом предприятие могло бы обеспечить доходную часть и каков спрос на подобные услуги. «Безусловно, новый пансионат важен. Он может стать уникальным, востребованным и, главное, самоокупаемым учреждением. С современным паллиативным отделением не только для нужд горожан, но и клиентов из Латвии и из-за рубежа, - считает Иванова-Евсеева. – Однако для его успешного запуска и привлечения европейских фондов требуется детальная проработка проекта. Теперь этими вопросами займётся специально созданная рабочая группа».



В своем сообщении представитель Социальной службы, руководитель Отдела социальной помощи М. Германе отметила ряд проблем, которые требуют скорейшего решения и участия Комитета думы по социальным вопросам.



В первую очередь, значительно увеличилась нагрузка на социальных работников службы. Это связано с расширением пакета социальных услуг. При этом, уровень заработных плат сотрудников Социальной службы в Даугавпилсе – один из самых низких по Латвии. Доплат за риски, связанные с выполнением рабочих обязанностей, нет, хотя соответствующий регламент разработан. Как признались представители службы, они часто сталкиваются с агрессией со стороны клиентов на выездах: на работников спускают собак, угрожают расправой, кидают в них зажигательной смесью и т.д.



Второй блок вопросов связан с реализацией реформы деинституционализации, предполагающей создание для клиентов, нуждающихся в специальном уходе, условий, приближенных к домашним и упразднение детских домов. Как известно, процесс, запущенный Министерством благосостояния, требует от Социальных служб создания новых социальных услуг, - специализированных центров и мастерских для краткосрочного и долгосрочного размещения клиентов, а также развития программы приемных семей (audžuģimenes). При этом, отсутствует четкий порядок для реализации новых программ. Эти обязанности и финансовое бремя по их реализации ложатся на плечи самоуправления. Материальная поддержка, оказываемая приемным семьям недостаточна, чтобы мотивировать семьи принимать и растить детей. На сегодняшний день – это 200 евро в месяц на ребенка, выделяемое Даугавпилсской думой. Как отметила Иванова-Евсеева, вопрос поддержки приемных семей требует увеличения госдотаций и пересмотра пакета гарантий для родителей со стороны Минблага. «Особенно прискорбно, что годы, которые женщины посвящают воспитанию приемных детей, не засчитываются в стаж. Этот вопрос я подниму в Сейме, в сотрудничестве с коллегами», - отметила председатель Социального комитета Думы.



Еще одна тема обсуждения - забюрократизированность процедуры присвоения соцпомощи. Например, для получения пособия по уходу за здоровьем проситель фактически должен предоставить дополнительную справку от врача, подтверждающую выписку тех или иных медикаментов. Это обременительно как для социальных работников, так и для клиентов. Решение: пересмотр и упрощение юридического порядка выдачи пособий, что находится в компетенции Комитета по социальным вопросам.



Представители Социальной службы также откровенно сообщили, что горизонтальное сотрудничество с учреждениями самоуправления недостаточно. Особенно натянутые отношения складываются с полицией самоуправления, которая должна активнее работать с несовершеннолетними.



В ходе обсуждения Иванова-Евсеева акцентировала внимание на том факте, что за последние пять лет количество прошений об оказании социальной поддержки увеличилось на 7000 (с 22736 до 29167 заявлений). При этом, число получателей социальной помощи осталось неизменным -порядка 22000 человек, и это несмотря на увеличение ассигнований Социальной службы и расширения социального пакета. «Этой проблеме мы посвятим отдельную рабочую группу, - заявила Марьяна Иванова-Евсеева. Необходимо выяснить, почему при вложении средств в Социальную службу, существует лимит по количеству лиц, которые могут рассчитывать на помощь самоуправления».



Ряд нареканий со стороны членов Комитета вызвал также портал Социальной службы: устаревшая информация и приемные часы специалистов. В свою очередь, представители учреждения сообщили, что в этом году планируется запуск обновленной версии домашней странички, что упростит его использование для клиентов.

«Социальная служба подготовила качественный и исчерпывающий доклад. – отметила Иванова-Евсеева, - «Впервые учреждение открыто заявило о своих проблемах и предложило на рассмотрение депутатам возможные решения. Это основа для конструктивного диалога в будущем. По сути, мы совместно поставили диагноз Социальной службе, и теперь будет работать над устранением «болезненных мест»».

Для справки: бюджет Даугавпилсского территориального центра социального обслуживания пенсионеров в 1 млн. 294 тысячи евро выполнен на 49%. Сегодня в Центре проживают 275 человек. Бюджет Социальной службы составляет около 4-х млн.евро. За первое полугодие он выполнен на 49,3%.