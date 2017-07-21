20 июля депутаты Имущественного комитета рассмотрели и передали на рассмотрение в думе проект о передаче Даугавпилсу находящихся на Химии на ул. Смилшу,92а бункера и земли от Министерства внутренних дел. Владение состоит из постройки и земельного участка площадью 0,4183 га.

Перед принятием решения специалисты думы неоднократно обследовали собственность и признали, что она находится в удовлетворительном состоянии. Самоуправление готово перенять в собственность старый бункер и землю. Вопрос о том, как бункер будет использоваться в дальнейшем, будет решаться отдельно.



В эксплуатацию сооружение было сдано в 1980-ом году, площадь разделена на 68 помещений.