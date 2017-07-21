21 июля в программе "Диалог с городом" на радио Alise Plus вице-мэр Даугавпилса Ливия Янковская ответила на вопросы редакции и горожан.





Программа от 21 июля с участием вице-мэра Ливия Янковской доступна в записи.



Вице-мэр Даугавпилса Ливия Янковская в программе "Диалог с городом" на радио Alise Plus Опубликовано Alise Plus TV 21 июля 2017 г. В ходе программы обсуждались вопросы образования, подготовка школ и дошкольных учебных заведений в новому учебному году, проблемы медицины и развития города.Программа от 21 июля с участием вице-мэра Ливия Янковской доступна в записи.