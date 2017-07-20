Распоряжением председателя самоуправления Даугавпилса Андрея Элксниньша на время отстранения от занимаемой должности В. Гудаковского, исполняющим обязанности начальника Даугавпилской муниципальной полиции назначается Каспарс Кикутс.

Каспарс Кикутс получил высшее образование и с 2003 года работал в структуре полиции самоуправления, награжден благодарностями, почетными грамотами, почетными знаками и медалями. Последнее место работы – Рижская муниципальная полиция.



Председатель Даугавпилской думы указывает, что наиболее важные задачи К. Кикута, начиная работу в Даугавпилской муниципальной полиции - обеспечить эффективную работу муниципальной полиции в период времени, пока ведется проверка по делу В. Гудаковского и представить свое видение организации дальнейшей работы муниципальной полиции, необходимые изменения, с целью – работать на благо всех жителей Даугавпилса.



Напомним, что Даугавпилсская муниципальная полиция недавно прогремела на всю Латвию скандалом, связанным с отстранением руководителя данной структуры от работы. Свое недоверие ранее ему высказал мэр А. Элксниньш, пояснив, что на работу полиции самоуправления поступает слишком много жалоб. Напомним, что прославился В. Гудаковский тем, что при передаче дел своему заместителю заперся у себя в кабинете. Убедить его покинуть помещение удалось лишь представителям Госполиции. В самой полиции проводится проверка. Напомним, что речь идет в том числе и о превышении полномочий и об обоснованности закупки в больших количествах огнестрельного оружия.