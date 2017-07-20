Количества школьников в Латвии достаточно для комплектации всего 130 средних школ. Таковы выводы исследования об оптимальной сети школ в стране, которые представил на пресс-конференции в Министерстве образования и науки экономист-географ Янис Турлайс.

Количество учащихся в этом учебном году в средних школах уменьшилось до 34 699 человек, что примерно на 24 000 человек меньше, чем восемь лет назад.



Как указал Турлайс, такого количества школьников достаточно, чтобы полностью укомплектовать 130 средних школ, а это означает необходимость преобразования по крайней мере 183 средних школ.



В Риге в результате оптимизации пришлось бы преобразовать в начальные или основные 40 средних школ, в Даугавпилсе - четыре, в Вентспилсе, Лиепае и Юрмале - по три, в Резекне и Кулдиге - по две.



Как отметил Турлайс, необходимо считаться с тем, что во многих центрах развития школьников хватает только для одной средней школы или гимназии. Кроме того, потенциальные учащиеся средних школ будут выбирать учебу в профессиональных училищах в связи с введением централизованных экзаменов в основной школе и ценза успеваемости для продолжения обучения в средней школе.



Эксперт указал, что формированию оптимальной сети школ препятствует и неспособность соседних самоуправлений договориться между собой о сотрудничестве в области образования. Также у значительной части общества отсутствует понимание необходимости структурных реформ в образовании и их преимуществ.



Другими факторами, которые задерживают упорядочивание школьной сети, является отсутствие понимания о связи объема налоговых поступлений с доступностью бесплатных публичных услуг и попытки политиков избежать принятия непопулярных решений.



Напомним, что вице-мэр Даугавпилса Л. Янковска заявила на очередной встрече с журналистами, что не является сторонницей закрытия школ, и дума будет всеми силами отстаивать свои учебные заведения.