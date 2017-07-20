Члены Департамента развития 20 июля приняли к сведению доклад руководителя Департамента развития Дайны Кривини о проектах повышения энергоэффективности, которые реализуются в зданиях самоуправления.

Д. Кривиня рассказала, что в подобные проекты нельзя включать работы, которые не относятся к повышению энергоэффективности, поэтому появляются дополнительные работы.



На данный момент работы проходят во Дворце культуры, в некоторых детских садах и на других объектах. Достаточно много проблем возникло с 26-м детским садом, где на данный момент выполнено лишь 24% запланированных работ. Существует риск, что у самоуправления будут проблемы с размещением и питанием детей в этом детском саду.



В пятницу, 21 июля руководство Думы планирует посетить объекты, где проходят строительные работы, чтобы на месте ознакомиться с ситуацией и найти решение проблем.