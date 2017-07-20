20 июля в эфир радиостанции Alise Plus вышла очередная программа второго сезона "Игры Престолов".

В ходе программы ведущие в студии обсудили новости последней недели, уделив особое внимание теме долговых обязательств Даугавпилсского аэропорта, состаянию спортивных баз города, пустых обещаний предыдущего руководства Даугавпилсской думы, а также положению дел спидвейного клуба "Локомотив".



Об этом и многом другом слушайте в программе "Игры Престолов" от 20 июля.



Программа доступна в записи.