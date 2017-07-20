Чтобы реализовать новый подход к образованию — основанную на «компетенциях» систему, необходимо указать минимальное число учеников — по меньшей мере 150 школьников в образовательном учреждении, или два параллельных класса с 25 детьми в каждом, заявил в интервью LTV и Latvijas Radio министр образования Карлис Шадурскис.

Минобр разработал два типа критериев для средних школ — качественные и количественные. Первые — это сравнение по результатам централизованных экзаменов 12-х классов, а также итоги экзаменов, сданных 9-ми классами три года назад.

Шадурскис указал, что за последние три года около шести тысяч выпускников средних школ не отправились учиться или работать. Значит, в образовательных учреждениях появился брак, отметил министр.



Второй критерий — заполненность классов. Чтобы реализовать новый подход к образованию, школам нужен минимум учеников — по меньшей мере два параллельных класса по 25 человек в каждом.



Таким образом, в общей сложности в средней школе должно быть по меньшей мере 150 учеников.



Шадурскис отметил, что возможны исключения: если в радиусе 25 км нет другого образовательного учреждения, минимум может составлять 60 учащихся.



Такие критерии можно было бы вводить в два этапа — каждый в течение трех лет.



В Риге около 40 образовательных учреждений, которые не отвечают указанным критериям, отметил министр.



Шадурскис ранее заявил: протесты жителей могут заставлять и муниципалитеты выступать против реформы, поскольку «все хотят быть популистами». Однако, с точки зрения министра, общество достаточно интеллигентно, чтобы понимать, какова ситуация и как она может измениться благодаря реформам.



Министерство образования и науки точное число школ, которые могут быть закрыты или реорганизованы, пока не называет: на эту тему будет проводиться исследование. По неофициальной информации, таких образовательных учреждений сотни