В этом году в Даугавпилсском крае для летних работ молодёжи было организовано почти 200 рабочих мест. В самоуправлении стараются минимизировать занятость детей в муниципальных учреждениях, делая акцент на сотрудничество с предпринимателями. А чтобы подчеркнуть важность сельскохозяйственного сектора для тех, кто занят на работах в этой сфере — тот получает на 10% больше. Однако дополнительный бонус не простимулировал молодых людей настолько, чтобы отправиться работать на грядки, сообщает Латвийское радио 4 в передаче «Домская площадь».

На двух гектарах приусадебного хозяйства в Дубнской волости Даугавпилсского края сбором клубники занимается три школьника. Девчонки, шустро перебирая пальцами, собирают спелую ягоду в ящики, которые уже через час будут находиться на прилавке рынка в Даугавпилсе.



Лауре 17 лет, она из посёлка Шпоги. Это около 6 километров до места работы. На уборку клубники ее привозят родители на машине.



«Это у меня первый год, первый опыт, что-то такое новое. Увидела, предложили и, решила что-то вот такое попробовать. Думаю, что в следующем году и потом буду так летом работать. Мне нравится. Был список, увидела, что есть такая работа собирать клубнику. Это меня заинтересовало. Больше ничего не смотрела. Решила, что буду это и ничего больше не буду. Хочу это попробовать», — рассказала девушка.



Близость дома определили выбор в пользу именно этого приусадебного хозяйства, а не возможность заработать больше. Над надбавкой в 10% девушка даже не задумывалась.



«Не смотрела. Даже не задумывалась об этом. Первый раз надо было привыкнуть, осталось мне тут работать последние три дня и уже привыкла. Мне нравится. Плюс ещё в том, что мы живём рядом и доехать совсем близко. В этом большой плюс», — сообщила Лаура.



Находясь на такой «вкусной» работе девушки признаются, что за пару недель успели хорошо распробовать клубнику: «Идем, собираем, можно попробовать. Всякие сорта есть».



Для 14-летней Анастасии это также первый опыт работы летом. На клубнику она пошла, потому что грядки находятся недалеко от дома и она точно также, как и Лаура не задумывалась о дополнительной надбавке.



«Для меня это был самый ближний вариант. Посмотрела, что были хорошие отзывы, что также повлияло на выбор в пользу клубники. Иногда надо покопаться, чтобы собрать, посидеть, но работа приятная. Был небольшой дождик, но всё нормально. Думаю, что и в следующем году пошла бы собирать клубнику. Сложностей не было и такого, что не хотелось работать», — рассказала Анастасия.



Владелец приусадебного хозяйства Виктор Пташнюк рассказал, что в этом году из-за погоды клубника пошла поздно. В прошлом году собирать урожай начали 2 июня, а в этом — 26 июня. Школьников по программе летней занятости на свой участок Виктор привлекает четыре года подряд и юными труженицами остался доволен.



«В этом году очень доволен. Девочки добросовестные. Тот объём, который от них хотелось, чтобы они сделали работу, всё это дело получалось. Первый год у меня было мало доверия. Меня сильно, не сказать, чтобы уговаривали, но всё-таки дети есть дети и тем более лето, отдохнуть хочется», — поделился Виктор.



Он отмечает, что ребята не задумываются о том, что смогут получать на 10% больше, чем в другом месте, так как в договоре они видят итоговую сумму, где отдельно не прописывается, что есть бонус за сельскохозяйственные работы. Большее значение имеет расстояния от места работы до дома.



Этим летом Даугавпилсский край предоставил 186 вакансий, получил 194 заявок. Двадцать из которых не соответствовали требованиям. Координатор проекта по летней занятости детей Язеп Круковский объясняет, что ситуация не совсем простая, если просто смотреть на цифры.



«Есть волости, где много вакансий. К примеру, в Таборской волости было 24 вакансии, а школьников только пять. В некоторых волостях другая ситуация — в Вишской волости 29 претендентов, а мест работы только 20. Край очень огромный территориально, поэтому даже если есть место работы, не всегда есть возможность и желание ехать», — объяснил Круковский.



Координатор проекта отмечает, что именно сельскохозяйственных вакансий не много, так как для крупных хозяйств требуются специалисты с определёнными навыками и трудно что-то предложить ребёнку 14-16 лет.



«Хозяйства бывают очень большие, им нужны работники, у которых есть специальные категории, чтобы работать на тракторе. В некоторых случаях они договариваются с учениками техникума, у которых уже есть права на трактор. Другая причина – сами дети не хотят работать. На биологических хозяйствах очень много работы, так как там химикаты запрещены. Там в основном ручная работа, но очень часто вакансии остаются не заполненными, несмотря на что, что видим много заявок», — объяснил Круковский.



Заместитель председателя самоуправления Арвид Куцинс отмечает, что политика края по программе летней занятости нацелена на то, чтобы меньше занимать детей в волостных управлениях, библиотеках и школах. Для этого есть оплачиваемые сотрудники.



«Мы хотели, чтобы был повышенный интерес, чтобы молодые люди, подростки, юноши шли на те работы, которые связаны с сельским хозяйством. На селе работа есть, а работников нет. Потому было принято решение, давайте повысим ставку зарплаты на 10%, чтобы молодые люди были больше заинтересованы в сельскохозяйственных работах. Конечно, притока не было, но кое-где это использовали, потому что, если молодой человек хочет работать, а поблизости у хозяина есть вакансии, то 10% - это тоже деньги», — рассказал Куцинс.



Стимул в виде увеличенной ставки не сработал, как ожидали в самоуправлении. Видимо придётся искать другие пути мотивации. Не исключено дальнейшее повышение надбавки за работы в сельском хозяйстве, а также отказ от предоставления вакансий в волостных управлениях, библиотеках и школах.