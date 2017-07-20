20 июля лагерь обучения земессаргов в Даугавпилсском крае посетит министр обороны ЛР Раймондс Бергманис.

3-я бригада земессардзе проходит подготовку первого уровня со 2 по 22 июля на полигоне "Meža Mackeviči" в Даугавпилсском крае. В ходе визита министр планирует обсудить с командирами и земессаргами ход учений и бытовые условия.



Участие в лагере принимают около 200 земессаргов, которые получают навыки борьбы, основы стрельбы, топографии, медпомощи и нормы обязывающих правил.