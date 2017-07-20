Уровень безработицы в Даугавпилсе продолжает оставаться высоким. На конец июня он составлял 10,3% от экономически активного населения. Как пояснил вице-мэр Валерий Кононов, в зоне риска постоянно находятся молодые люди и жители в возрасте старше 50 лет. Именно поэтому самоуправление, разрабатывая концепцию помощи горожанам, будет брать во внимание в первую очередь данные категории лиц. Кроме того, по словам г-на Кононова, городская дума может работать совместно с Государственным агентством занятости над различным проектами и программами. "Планы и идеи есть. К сентябрю будет более конкретный план действий",- поделился вице-мэр.

Общаясь с журналистом радио "Алиса+" В. Кононов также отметил, что для того, чтобы ситуация с занятостью в городе стала удовлетворительной, необходимо за год-два создать 500-600 рабочих мест. Ориентироваться при этом стоит, как говорилось ранее, на людей старшего поколения, т.к. им сложнее найти работу, и на молодежь, чтобы она не уезжала в поисках заработков и лучшей жизни в другие страны. Ведь если экономическая ситуация улучшится, то те, кто еще не успел достаточно обжиться за границей, непременно задумаются о возвращении домой.



Об увеличении рабочих мест горожанам твердили все предыдущие созывы депутатов. Последние, под руководством Я. Лачплесиса, даже взялись перед выборами манипулировать цифрами, чтобы доказать, что безработица стала намного меньше и с работой в Даугавпилсе уже не так тяжело. Однако обмануть жителей, ежедневно сталкивающихся с трудностями поиска работы, невозможно. Ситуация такая, какая есть, и пустыми словами и спекуляциями ее не исправишь. Остается надеется, что новый созыв думы, наконец, перейдет от слов к действиям.