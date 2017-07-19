В редакцию портала Nasha.lv на электронную почту пришла жалоба от жителя Даугавпилса следующего содержания.

- Сегодня столкнулся с неприятной ситуацией на ул.Алеяс напротив 3-ей и 9-ой школ. Рабочие делают ямочный ремонт тротуара вдоль дома, при этом умудрились поставить свой транспорт так, что перегородили дорогу для автотранспорта. Машины быстро скопились друг за другом в длинную очередь. Сначала терпеливо ждали развязки, но простояв минут 10, стало понятно, что ничего с мертвой точки не двигается. Попытка разрулить ситуацию в прямом и переносном смысле результатов не дала. Рабочие на затор никакого внимания не обращали, а попытка договориться успехом не увенчалась. «Мы работаем, не мешайте, что мы можем сделать — стойте и ждите». Вот это подход, не правда ли? То есть я как налогоплательщик содержу эту братию муниципальных работников, а мне еще и «не мешайте». Я понимаю, что есть ситуации, когда надо поработать над терпением, но не в этом случае, когда стандартное латанием ям на тротуаре, растянутое во времени, превращается чуть ли не в скандал. И если вы уж запланировали заблокировать дорогу, то поставьте соответствующие оповещающие знаки, чтобы водителям было понятно что и к чему, - написал очевидец и участник ситуации, снабдив свое письмо фотографиями.