Предприятие Daugavpils siltumtīkli приняло решение об участии в Европейских проектах строительства котельной на щепе общей стоимостью в размере 14 миллионов евро и модернизации магистральных теплотрасс. Соответствующая заявка в Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) была подана 17 июля.

На минувшей встрече с журналистами мэр А. Элксниньш, отвечая на вопрос о сроках реализации данного проекта, сообщил, что новая котельная появится у города, скорее всего, не в октябре этого года, а следующего, т.к. в среднем длительность подобных проектов обычно составляет 1,5-2 года. Время требуется на необходимые процедуры и отчетность, а также на сами работы. В связи с этим собственная новая котельная на щепе у города появится в 2019 году.



Помимо этого, мэр сообщил, что рассматривается вариант увеличения мощности новой ТЭЦ, так чтобы город могли обеспечивать две станции, а не три, как это происходит сейчас. По словам А. Элксниньша, дума планирует избавиться от частников на ТЭЦ-1, а также пояснил, что "гнать тепло с ТЭЦ-2 на Новостройку дороже, чем это делать с ТЭЦ-3, и это невыгодно". Поэтому новая ТЭЦ будет построена территории ТЭЦ-3 в микрорайоне Химия.



Стоимость проекта составит 14 млн. евро. Предполагается, что софинансирование проектов со стороны еврофондов составит 40%.