Алексей, 25 лет, уроженец Даугавпилса, специалист продукции Volvo. В 2014 году уехал из Латвии в Англию, сейчас живет в Шотландии.

Работать в Англию я поехал спонтанно — началось всё с фразы однокурсника в университете: «Ты же понимаешь, что образование тут, в Латвии, тебя никуда не приведет?!» Я понимал, что мне хочется реализовываться, хорошо зарабатывать, а в Латвии, а тем более в своем родном Даугавпилсе я этого сделать не мог. Стал искать пути выхода из этого положения, в итоге поехал с другом искать счастья в Англию по обещанной вакансии из агентства. И уже по приезде мы поняли, что агентство слишком много обещает и слишком мало выполняет в реальности.



Впрочем, нам с другом повезло: мы уже тогда хорошо знали английский язык и довольно быстро нашли место работы. А вот многие, кто приехал, наслушавшись обещаний агентства, еще долго не могли устроиться на работу, причем всё это время безуспешных поисков тратили свои сбережения на проживание, питание и прочее. В основном их не брали на работу из-за плохого знания английского языка.



Здесь масса таких работ, где тебя ценят только как рабочую единицу, винтик, где ты безличен. Выполняй механически свою работу — и довольно.



Я с этим смириться не мог, поэтому сменил много мест работы. Искал лучшего, и со временем всё получилось. Я даже немножко попробовал себя в бизнесе: вместе с другом мы занимались недвижимостью, управляли домами. Так получилось, что в какой-то момент я устроился работать в один очень хороший отель в Лондоне (начинал как ночной портье и ночной бармен), где познакомился с одним англичанином — вернее, я работал под его руководством. Мы подружились. Он мне помог дорасти до старшего менеджера. Это было хорошее время! Хозяева отеля были приятные люди, но всё же не сработался кое с кем из руководящей верхушки: это был самый настоящий самодур. Я не стал это положение терпеть (необходимость подчинения самодуру меня не устраивала) и уволился. И вот тогда мы с моим новым другом организовали свой небольшой бизнес в сфере недвижимости.



Я потратил много денег и времени, но нашел место, где мне хорошо; теперь живу в Шотландии, и мое окружение меня радует. Вокруг меня теперь люди, которые мне нравятся, чей образ жизни похож на мой. Здесь красивая природа. Я доволен. Ну, конечно, амбиции улучшать жизнь дальше никуда не делись.



Многие люди сюда приезжают только зарабатывать деньги. Тупо зарабатывают деньги. Фактически выпадают из жизни на несколько лет. Как я уже говорил, здесь часто встречается такой ритм жизни: работа — дом — бухнуть с друзьями — работа — дом. Тупое зарабатывание денег не для меня, такой стиль жизни не приемлю.



И опять такой нюанс: многие из эмигрантов радуются здешней минимальной оплате — семь евро в час. Конечно, если сравнить с латвийской минималкой, полтора евро в час, то многие считают, что это крутые деньги. И по этому поводу они живут на большом эмоциональном подъеме. Но на самом деле семь евро в час — это очень мало. Это меньше привычного здесь минимума.



Меня не устраивало, как я жил в Латвии, — я уехал в Англию, где тоже что-то складывалось не так, как мне хочется, — я переехал в Шотландию. Меня ничто в Англии не раздражает. Мне кажется, что здесь чиновники такие же, как были и в Латвии, продавцы — тоже такие же. Потому что и в Латвии меня окружали хорошие люди и не раздражали чиновники и продавцы. Я считаю, что обижаться на государство — на ту же Латвию, — глупо и неконструктивно.



Конечно, если бы экономические показатели в Латвии были приблизительно такие же, как в Англии, я бы никогда из Латвии не уехал!



В Латвии у меня было очень хорошее окружение: много активных, энергичных, хороших людей, которые хотели чего-то добиться в жизни. Но сама Латвия, к сожалению, не могла и не может мне предоставить такие же возможности, которые я получил в Англии. И по деньгам, и по самореализации. Здесь весь вопрос — экономический! И только.



Да, я считаю, что если Латвию поднять экономически, то поток эмиграции закончится. Из страны перестанут уезжать. Все остальные причины: русофобия, проблемы с языком — надуманные. Это надуманно, преувеличенно — это мое личное мнение. Если бы люди в Латвии не бедствовали экономически, то и все препирательства по поводу языка и вообще национальной проблемы не возникали бы.



Мой опыт жизни в Латвии показывал, что латышей, что выражают свое отвращение и презрение по поводу моего яркого русского акцента, единицы. И это те люди, у которых явно нет большого ума.



Я для себя и в Латвии будущее вполне вижу, но живу сейчас в Шотландии. Все двери открыты, выбирай нужную. Поначалу по нашей, латвийской пище скучал, но здесь есть всевозможные национальные магазины — русские, латышские, польские продукты. И если чего-то уж очень оригинального захочется, то родственники из Латвии пришлют. А так не тянет меня в Латвию. Ничто не держит.