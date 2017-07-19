Вчера, 18 июля, правительство концептуально поддержало сообщение Минрегионов (VARAM) о проблемах алкоголизма и мероприятиях, нацеленных на его снижение в краях. В документе сказано, что единого стандарта по-прежнему не хватает, и с пьяницами каждый регион работает сам в пределах финансовых возможностей.

«Есть города, которые сотрудничают с негосударственным сектором, есть самоуправления, которые создают свои ведомства, и каждый сам оценивает, как удобнее. Государство со своей стороны оказывает поддержку — 15 евро», — рассказал глава ведомства Каспар Герхардс.



В текущем году 25 самоуправлений получают «целевые дотации» для протрезвления народа, на общую сумму 198 814 евро.



Первое место по размеру финансирования у Даугавпилса. Наш город получает из госказны 39 795 EUR, затем следуют Лиепая (39420 EUR) и Елгава (34635 EUR). Примечательно, что муниципалитет Тервете, несмотря на то, что ассоциируется с пивом, получил всего… 15 евро.



В то же время, статистика показывает, что пьющих людей в Латвии, в частности, в регионах - становится год от года все больше. Говоря о Латгалии, здесь проблема пьянства усугубляется общим экономическим положением, при котором у людей нет работы и средств к существованию. Развивающееся депрессивное настроение зачастую становится основной причиной, по которой люди "лезут в бутылку".



В вытрезвитель Даугавпилсской Региональной больницы в сутки в среднем доставляют от 5 до 10 человек. За последние годы количество клиентов палаты детоксикации возросло втрое. Если в 2015 году количество клиентов Даугавпилсского вытрезвителя составило 831 человек, то в 2016 году эта цифра возросла до 2653.



Учитывая печальные цифры, из бюджета следующего года на содержание палат детоксикации будет увеличено государственное финансирование. Из расчета 15 евро софинансирования за каждого доставленного в вытрезвитель человека — потребуется 253 тысяч евро. Сумма каждый год растет.