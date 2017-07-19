В связи с обнаруженным заболеванием (африканская чума свиней) на ферме "Latgales bekons" из средств на непредвиденные расходы в целом планируется выделить 211 000 евро.

Согласно приблизительным подсчетам Продовольственно-ветеринарной службы, в результате принудительного уничтожения 5818 свиней на ферме "Latgales bekons" появится около 435 тонн побочного мясного продукта, который должна будет переработать фирма "Grow Energy". Стоимость данной услуги составляет 160 992,85 евро.



В свою очередь около 50 000 евро составляют дополнительные расходы ПВС на умерщвление животных в Вишкской волости Даугавпилсского края. Транспортные расходы составят около 8 000 евро, а дезинфекция - до 6 000 евро. Персоналу привлеченному к работе планируется заплатить за оказание услуг и за их проживание, а также приобрести газ. Все это обойдется в 36 000 евро.



В связи с этим Министерство финансов из средств на непредвиденные расходы решило выделить деньги на данные расходы в размере 211 000 евро.