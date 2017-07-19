18 июля на встрече с представителями прессы председатель Даугавпилсской Думы Андрей Элксниньш, упомянув трагедию в Лиепае, призвал горожан не быть равнодушными, смотреть за своими детьми и детьми окружающих, чтобы беда не повторилась.

Работники Даугавпилсского сиротского суда подтвердили, что лиепайская трагедия не оставила равнодушными даугавпилчан, так как после случившегося, учреждение получает множество обращений с предупреждениями об оставленных без присмотра детях.

В случае, если вы констатировали, что ребенок оставлен один, находится в небезопасной среде, Сиротский суд просит сообщать об этом в рабочее время по телефонам 26800580, 25911999 , 65476791 или в Социальную службу по телефону 65423700 . Во внерабочее время просьба информировать об этом Полицию самоуправления по телефону 654 21500 или Государственную полицию по телефону 65403302 .