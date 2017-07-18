Сегодня на пресс-конференции журналисты задали руководству Даугавпилса вопрос о судьбе аэропорта. Первый вице-мэр Рихард Эйгим пояснил, что работы в этом направлении ведутся, однако это вопрос не одного дня. К тому же ситуация осложняется долгом самоуправления.

Р. Эйгим еще раз подтвердил, что инвесторов для развития Даугавпилсского аэропорта следует искать среди китайцев, т.к. с европейскими странами осуществить этот проект гораздо сложнее. По словам первого вице-мэра, европейские деньги на этот проект были потеряны еще 6 лет назад.



Осложняет процесс и наличие долговых обязательств самоуправления за землю под аэропортом, на покупку которой в свое время дума Даугавпилса взяла кредит в размере 1 миллиона латов. На сегодняшний день кредитные обязательства Даугавпилсской думы за фактически несуществующий аэропорт составляют порядка 570 000 евро. Ежемесячно 11 тысяч евро из городского бюджета дума отчисляет в счет погашения взятого в 2005 году кредита. Таким образом, за год, учитывая зарплаты руководителя аэропорта и бухгалтера, многострадальческий аэропорт обходится городу и налогоплательщикам в сумму порядка 140 тысяч евро.



Удручающим в данной ситуации является и то, что факт наличия столь весомого кредита становится препятствием при работе с потенциальными инвесторами. Любой заинтересованный инвестор вместе с планами на развитие «с порога» получит долг в размере более полумиллиона. По словам Р. Эйгима, это может стать серьезным препятствием для привлечения компаний, желающих вложиться в строительство объекта.



Отметим, что информация об этом стала известна широкой общественности только сейчас. Прежнее руководство думы о данной проблеме молчало. Напротив, прекрасно зная о том, что привлечение инвесторов на таких условиях весьма проблематично, заверяло горожан в том, что все прекрасно, и крупные компании, готовые заняться восстановлением нашего аэропорта, уже практически стучат в двери. Более других грешил такими «сказками» экс-мэр Даугавпилса Я. Лачплесис, долгие годы обещавший жителям наконец-то "полететь".



Напомним, что примером удачного сотрудничества в инвесторами из Китая стала Лиепая, где местный аэропорт удалось восстановить, и на данный момент оттуда успешно совершаются полеты в столицу.