Сегодня на пресс-конференции журналисты задали руководству Даугавпилса вопрос о судьбе аэропорта. Первый вице-мэр Рихард Эйгим пояснил, что работы в этом направлении ведутся, однако это вопрос не одного дня. К тому же ситуация осложняется долгом самоуправления.
Р. Эйгим еще раз подтвердил, что инвесторов для развития Даугавпилсского аэропорта следует искать среди китайцев, т.к. с европейскими странами осуществить этот проект гораздо сложнее. По словам первого вице-мэра, европейские деньги на этот проект были потеряны еще 6 лет назад.
Осложняет процесс и наличие долговых обязательств самоуправления за землю под аэропортом, на покупку которой в свое время дума Даугавпилса взяла кредит в размере 1 миллиона латов. На сегодняшний день кредитные обязательства Даугавпилсской думы за фактически несуществующий аэропорт составляют порядка 570 000 евро. Ежемесячно 11 тысяч евро из городского бюджета дума отчисляет в счет погашения взятого в 2005 году кредита. Таким образом, за год, учитывая зарплаты руководителя аэропорта и бухгалтера, многострадальческий аэропорт обходится городу и налогоплательщикам в сумму порядка 140 тысяч евро.
Удручающим в данной ситуации является и то, что факт наличия столь весомого кредита становится препятствием при работе с потенциальными инвесторами. Любой заинтересованный инвестор вместе с планами на развитие «с порога» получит долг в размере более полумиллиона. По словам Р. Эйгима, это может стать серьезным препятствием для привлечения компаний, желающих вложиться в строительство объекта.
Отметим, что информация об этом стала известна широкой общественности только сейчас. Прежнее руководство думы о данной проблеме молчало. Напротив, прекрасно зная о том, что привлечение инвесторов на таких условиях весьма проблематично, заверяло горожан в том, что все прекрасно, и крупные компании, готовые заняться восстановлением нашего аэропорта, уже практически стучат в двери. Более других грешил такими «сказками» экс-мэр Даугавпилса Я. Лачплесис, долгие годы обещавший жителям наконец-то "полететь".
Напомним, что примером удачного сотрудничества в инвесторами из Китая стала Лиепая, где местный аэропорт удалось восстановить, и на данный момент оттуда успешно совершаются полеты в столицу.
Осложняет процесс и наличие долговых обязательств самоуправления за землю под аэропортом, на покупку которой в свое время дума Даугавпилса взяла кредит в размере 1 миллиона латов. На сегодняшний день кредитные обязательства Даугавпилсской думы за фактически несуществующий аэропорт составляют порядка 570 000 евро. Ежемесячно 11 тысяч евро из городского бюджета дума отчисляет в счет погашения взятого в 2005 году кредита. Таким образом, за год, учитывая зарплаты руководителя аэропорта и бухгалтера, многострадальческий аэропорт обходится городу и налогоплательщикам в сумму порядка 140 тысяч евро.
Удручающим в данной ситуации является и то, что факт наличия столь весомого кредита становится препятствием при работе с потенциальными инвесторами. Любой заинтересованный инвестор вместе с планами на развитие «с порога» получит долг в размере более полумиллиона. По словам Р. Эйгима, это может стать серьезным препятствием для привлечения компаний, желающих вложиться в строительство объекта.
Отметим, что информация об этом стала известна широкой общественности только сейчас. Прежнее руководство думы о данной проблеме молчало. Напротив, прекрасно зная о том, что привлечение инвесторов на таких условиях весьма проблематично, заверяло горожан в том, что все прекрасно, и крупные компании, готовые заняться восстановлением нашего аэропорта, уже практически стучат в двери. Более других грешил такими «сказками» экс-мэр Даугавпилса Я. Лачплесис, долгие годы обещавший жителям наконец-то "полететь".
Напомним, что примером удачного сотрудничества в инвесторами из Китая стала Лиепая, где местный аэропорт удалось восстановить, и на данный момент оттуда успешно совершаются полеты в столицу.
1. О платежах ежемесячных в счёт погашения кредита Рихард Эйгим знал и раньше, будучи мэром, когда утверждал бюджет города, так что это не сенсация ..
2. Аэропорт Лиепая не получал никакого финансирования от китайцев и нет там никакого сотрудничества, деньги получены через министерство транспорта из европейских фондов - и сейчас чтобы отчитаться за целевое использование запустили заранее дотированные рейсы AirBaltic
3.Евроденьги из фонда ( в народе прозваным Кохезией)), которые город реально "промухал" ещё в 2008 году, уже врят ли пойдут на этот проект благодаря именно ребятам из наших правящих политиков в те годы и рижских из Единства ....были реальные инвесторы и реальные предложения, в отделе развития города должны лежать те предложения и от бельгийцев и от других...но...жадность политиков от желания пропустить всё финансирование через себя ( понятно зачем!) по сути и погубило этот проект
Реально, если кто-то захочет этот проект двигать - нужно в первую очередь политическая воля идти и биться за европейские деньги и политическая воля впустить в этот проект инвесторов без кабальных условий, при гарантиях государства в определённых сферах...например в области Управления воздушным движениям и прочих...