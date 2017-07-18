Не успел еще город обсудить сдачу рабочих полномочий руководителей различных муниципальных структур и их отделов - Сабиной Шнепсте, Эвалдом Мекшем и Бениты Силини, как появилась новая информация об очередном увольнении «по собственному».

Как стало известно, назначенная на последнем заседании думы прошлого созыва на должность главы Социальной помощи Ливия Дрозде написала заявление об уходе. В общей сложности должность руководителя Соцпомощи Л.Дрозде возглавляла около одного месяца.



Первый вице-мэр, куратор социальной сферы Рихард Эйгим, на пресс-конференции подтвердил, что заявление Л.Дрозде подала 17 июля.



Таким образом, назначенные в период власти Яниса Лачплесиса руководители муниципальных структур, в ходе назначенных проверок и ревизий постепенно сдают свои должности. Как добавил Валерий Кононов, в случае установления нарушений в работе, руководителям в любом случае придется нести ответственность.



Наблюдая за ситуацией, горожане шутливо сравнивают историю городских кадровых перестановок со считалочкой про 10 негритят.