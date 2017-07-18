Еще на прошлой неделе руководитель Управления коммунального хозяйства Айвар Пуданс сообщил о том, что первый этап строительства променада в Стропах будет завершен к октябрю текущего года.
Как стало известно сегодня в ходе очередной пресс-конференции, на сегодняшний день строительство Стропского променада остановлено.
Как пояснил вице-мэр Валерий Кононов, при реализации проекта не были согласованы некоторые действия с собственниками земли, в результате чего с частными владельцами возникли проблемы. На данный момент на Даугавпилсскую думу подан иск в суд, что привело к необходимости остановить проект. Строительство остановлено в той части, которая касается интересов того частника, с кем не был проведен процесс согласования.
По словам Валерия Кононова, руководство думы будет разбираться - кто виноват в наступивших последствиях торможения строительства объекта городского значения.
Как пояснил вице-мэр Валерий Кононов, при реализации проекта не были согласованы некоторые действия с собственниками земли, в результате чего с частными владельцами возникли проблемы. На данный момент на Даугавпилсскую думу подан иск в суд, что привело к необходимости остановить проект. Строительство остановлено в той части, которая касается интересов того частника, с кем не был проведен процесс согласования.
По словам Валерия Кононова, руководство думы будет разбираться - кто виноват в наступивших последствиях торможения строительства объекта городского значения.
- Небрежность или, извините, раздолбайство, которое привело к таким последствиям - будет наказано, - заявил вице-мэр.
А теперь она будет всеми доступными средствами пытаться помешать проекту, небось еще по соседям ходит и подговаривает
А теперь она будет всеми доступными средствами пытаться помешать проекту, небось еще по соседям ходит и подговаривает
В этом случае попался "крутой" собственник