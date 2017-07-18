Красочным парадом и показательной демонстрацией участников в Даугавпилсской крепости начался в субботу, 15 июля, 3-й Международный фестиваль клубов исторической реконструкции «Динабург 1812». Колонна под командованием управляющего крепостью проследовала от Александровских ворот до площади возле Центра искусств им. Марка Ротко, где состоялось торжественное открытие фестиваля.

Праздник военно-исторической реконструкции собрал 13 клубов из семи стран – Латвии, Литвы, Беларуси, Украины, России, Польши, Великобритании. Всего около 100 участников. С приветственным словом к ним обратилась депутат городской Думы Марьяна Иванова-Евсеева. Впервые на фестиваль приехали посланцы Украины – члены «Клуба любителей военной истории».

Солдаты отправились готовиться к выступлению, а тем временем горожане и гости фестиваля посещали концерты, базар ремесленников и домашних производителей, лавки старьёвщиков, уличные кафе, для детей работали различные аттракционы. Многие с удовольствием примеряли амуницию той поры и фотографировались. Часть обмундирования члены клубов приобретают, а что-то изготавливают сами. Как нам рассказали, у французов дело было поставлено на промышленную основу, а в русской армии приходилось действовать самостоятельно. Материал выдавали, и полковые умельцы вручную шили униформу, тут же отливали пули. Фестиваль был посвящён битве между войсками Наполеона и Русской императорской армией в июле 1812 года. Сражение у стен крепости стало центральным событием дня. Французские войска под командованием маршала Николя Удино подошли со стороны Калкун, и четыре дня гарнизон ещё не достроенной крепости храбро сражался с многократно превышающими силами противника: 28 000 солдат со стороны французов и не более 5 000 – защитников крепости.

Французы перебрасывали к крепости новые подкрепления, за одной атакой следовала другая, а их отражение сопровождалось радостными возгласами публики, наблюдающей за действом. Как и положено, батальные сцены запечатлевал на полотне художник. Юлия призналась, что прежде выступать на фестивале в роли баталиста ей не доводилось.

Попытки французских войск покорить Динабургскую крепость успехом не увенчались. Благодарности коменданта и организаторов фестиваля удостоились все участники военной реконструкции.

Торжества продолжились в Крепостном саду, где прошёл бал в стиле ампир, посвящённый Наташе Ростовой – главной героине романа Льва Толстого «Война и мир». Участники кружились в танце, одетые в наряды, характерные для этого стиля. Особым изяществом отличались женские платья.

Поздним вечером прошли концерты и уличные представления. Второй день фестиваля, 16 июля, был посвящён семье и спорту. В течения дня проходили соревнования по различным видам спорта, шоу силачей, с концертом выступил специальный гость фестиваля Микс Дукурс. Мероприятия организованы Агентством информации и развития туризма Даугавпилсской думы, Управлением культуры и Департаментом спорта и молодёжи городского самоуправления.