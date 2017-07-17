В конце минувшей недели жители Даугавпилса поинтересовались у вице-мэра Даугавпилса Валерия Кононова о возможности сделать бесплатным проезд в общественном городском транспорте и для тех людей, которые ушли на пенсию досрочно, а не только по возрасту.
Как выяснилось, такой вопрос в думе уже поднимался.
Однако препятствуют введению льготы нормативные акты, которые в обозримом будущем планируется подкорректировать, чтобы и те, кто ушел досрочно на пенсию, также могли ездить в городских автобусах и трамваях Даугавпилса бесплатно.
Данным вопросом поручено заняться исполнительному директору.
Однако препятствуют введению льготы нормативные акты, которые в обозримом будущем планируется подкорректировать, чтобы и те, кто ушел досрочно на пенсию, также могли ездить в городских автобусах и трамваях Даугавпилса бесплатно.
Данным вопросом поручено заняться исполнительному директору.
В 1997 году бельгийский городок Хассельт оказался в центре общеевропейского внимания: местные власти отменили плату за проезд в общественном транспорте. Позже его примеру последовали немецкие города Люббен и Темплин, шведские Эвертернео и Кируна, столица Аландского архипелага Мариехамн и французский городок Обань.
В Таллине процесс перехода на систему бесплатного транспорта начался весной 2012 года — тогда 75 % горожан поддержали идею мэра Эдгара Сависаара на общегородском референдуме. Аналитики подсчитали, что транспортная реформа позволит малообеспеченным жителям активнее участвовать в рынке труда, снизит транспортную загруженность центра города на 15 % и увеличит количество налогоплательщиков, поскольку многим горожанам придётся получить постоянную регистрацию. На просчёт рисков и составление прогнозов у чиновников ушло восемь месяцев. Основное сомнение критиков после принятия новой схемы касалось ее потенциальной убыточности — поддержание транспортной системы столицы Эстонии требует 53 миллионов евро в год. Доход от продажи билетов резидентам тоже не мог её содержать: он приносил всего 12 миллионов евро, и ещё пять миллионов поступало от незарегистрированных таллинцев. Остальное финансирование шло из городского бюджета.
Общественный транспорт Таллина официально стал бесплатным в начале 2013 года. Для популяризации реформы городские власти выпустили патриотичные плакаты со слоганом «Зарегистрируйся в Таллине». Жители города, эстонские студенты и лица старше 65 лет стали бесплатно ездить на автобусах, троллейбусах, трамваях и пригородных электричках, предъявляя единый проездной. Его стоимость — два евро, заказать можно через интернет, указав паспортные данные. Все остальные — туристы и те, кто живёт в Таллине без прописки, — могут пользоваться проездным для оплаты поездок, просто пополняя счёт карты.
Жюри Международного инновационного конкурса городов в Гуанчжоу включило таллинский проект бесплатного общественного транспорта в топ-30 самых важных и интересных в мире. Сегодня примеру эстонской столицы следуют многие европейские страны: в маленьких городах Польши и Румынии переход на новую схему уже произошёл, а в крупных, типа Варшавы, для постоянных резидентов вводятся скидки на проезд.
В 1997 году бельгийский городок Хассельт оказался в центре общеевропейского внимания: местные власти отменили плату за проезд в общественном транспорте. Позже его примеру последовали немецкие города Люббен и Темплин, шведские Эвертернео и Кируна, столица Аландского архипелага Мариехамн и французский городок Обань.
В Таллине процесс перехода на систему бесплатного транспорта начался весной 2012 года — тогда 75 % горожан поддержали идею мэра Эдгара Сависаара на общегородском референдуме. Аналитики подсчитали, что транспортная реформа позволит малообеспеченным жителям активнее участвовать в рынке труда, снизит транспортную загруженность центра города на 15 % и увеличит количество налогоплательщиков, поскольку многим горожанам придётся получить постоянную регистрацию. На просчёт рисков и составление прогнозов у чиновников ушло восемь месяцев. Основное сомнение критиков после принятия новой схемы касалось ее потенциальной убыточности — поддержание транспортной системы столицы Эстонии требует 53 миллионов евро в год. Доход от продажи билетов резидентам тоже не мог её содержать: он приносил всего 12 миллионов евро, и ещё пять миллионов поступало от незарегистрированных таллинцев. Остальное финансирование шло из городского бюджета.
Общественный транспорт Таллина официально стал бесплатным в начале 2013 года. Для популяризации реформы городские власти выпустили патриотичные плакаты со слоганом «Зарегистрируйся в Таллине». Жители города, эстонские студенты и лица старше 65 лет стали бесплатно ездить на автобусах, троллейбусах, трамваях и пригородных электричках, предъявляя единый проездной. Его стоимость — два евро, заказать можно через интернет, указав паспортные данные. Все остальные — туристы и те, кто живёт в Таллине без прописки, — могут пользоваться проездным для оплаты поездок, просто пополняя счёт карты.
Жюри Международного инновационного конкурса городов в Гуанчжоу включило таллинский проект бесплатного общественного транспорта в топ-30 самых важных и интересных в мире. Сегодня примеру эстонской столицы следуют многие европейские страны: в маленьких городах Польши и Румынии переход на новую схему уже произошёл, а в крупных, типа Варшавы, для постоянных резидентов вводятся скидки на проезд.
"В период с 1997 по 2013 год общественный транспорт в городе был бесплатным, что привлекло внимание мировых СМИ. Однако для государственной транспортной компании De Lijn стоимость поддержки проекта выросла с 967 тысяч евро в 1997 году до 3453 тысяч евро в 2007 году. Городские власти субсидировали компании 1,8 миллиона евро в год, однако из-за финансовых трудностей компания De Lijn выставила городским властям счёт в 2,8 миллиона. В результате субсидии были сокращены, и все жители города старше 19 лет будут оплачивать проезд в размере 60 евроцентов за билет..."