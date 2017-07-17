Традиционно в летний период жители Латвии сталкиваются с ограничениями на дорогах, которые связаны с ремонтными и строительными работами.

В этом году самые масштабные работы проходят в трех местах - на автодороге Екабпилс-Резекне, на Вентспилсском шоссе, а также под Даугавпилсом на дороге в Зарасай.



Для желающих попасть в Литву из Даугавпилса, следует учитывать, что на протяжении 12,8 км дороги Даугавпилс-Медуми идет масштабное строительство. Ввиду этого движение по дороге регулируется десятком светофоров. Водителям следует учитывать, что для проезда данного отрезка пути дополнительно требуется около 1,5 часов.



Как сообщает предприятие "Latvijas valsts ceļi", для укрепления несущей способности дороги и выравнивания рельефа, в некоторых местах работы ведутся с углублением на 6-10 метров. В результате проведенной реконструкции будет выровнен рельеф дороги и улучшена видимость. Также на данном отрезке пути появится круговое движение на перекрестке с объездной дорогой A14. Планируется в ходе работ также обновить остановки общественного транспорта.



Стоимость работ составляет 15 миллионов евро. Софинансирует проект Фонд Кохезии. Планируется, что работы на дороге от Даугавпилса до Медуми завершатся до декабря, однако срок может меняться в зависимости от погодных условий.