Традиционно в летний период жители Латвии сталкиваются с ограничениями на дорогах, которые связаны с ремонтными и строительными работами.
В этом году самые масштабные работы проходят в трех местах - на автодороге Екабпилс-Резекне, на Вентспилсском шоссе, а также под Даугавпилсом на дороге в Зарасай.
Для желающих попасть в Литву из Даугавпилса, следует учитывать, что на протяжении 12,8 км дороги Даугавпилс-Медуми идет масштабное строительство. Ввиду этого движение по дороге регулируется десятком светофоров. Водителям следует учитывать, что для проезда данного отрезка пути дополнительно требуется около 1,5 часов.
Как сообщает предприятие "Latvijas valsts ceļi", для укрепления несущей способности дороги и выравнивания рельефа, в некоторых местах работы ведутся с углублением на 6-10 метров. В результате проведенной реконструкции будет выровнен рельеф дороги и улучшена видимость. Также на данном отрезке пути появится круговое движение на перекрестке с объездной дорогой A14. Планируется в ходе работ также обновить остановки общественного транспорта.
Стоимость работ составляет 15 миллионов евро. Софинансирует проект Фонд Кохезии. Планируется, что работы на дороге от Даугавпилса до Медуми завершатся до декабря, однако срок может меняться в зависимости от погодных условий.
Для желающих попасть в Литву из Даугавпилса, следует учитывать, что на протяжении 12,8 км дороги Даугавпилс-Медуми идет масштабное строительство. Ввиду этого движение по дороге регулируется десятком светофоров. Водителям следует учитывать, что для проезда данного отрезка пути дополнительно требуется около 1,5 часов.
Как сообщает предприятие "Latvijas valsts ceļi", для укрепления несущей способности дороги и выравнивания рельефа, в некоторых местах работы ведутся с углублением на 6-10 метров. В результате проведенной реконструкции будет выровнен рельеф дороги и улучшена видимость. Также на данном отрезке пути появится круговое движение на перекрестке с объездной дорогой A14. Планируется в ходе работ также обновить остановки общественного транспорта.
Стоимость работ составляет 15 миллионов евро. Софинансирует проект Фонд Кохезии. Планируется, что работы на дороге от Даугавпилса до Медуми завершатся до декабря, однако срок может меняться в зависимости от погодных условий.
1) объезд через Биркенели могли бы и грейдером регулярно проходить, т.к. там не дорога, а стиральная доска крупного калибра. И, как выше отмечено, контроль должен быть, а не "быстрее едешь- меньше ям"...
2) такого же масштаба работы велись от Медуми до границы. Там дорога уже продавлена и колея достаточно глубокая. Наверное, вдруг оказалось, что поток фур не был просчитан, и дорогу строили для легкового и вело транспорта... Интересно, этот вопрос о качестве работ хоть кто поднимет? Или уже весной все пойдет трещинами и далее известная заплаточная технология будет ежегодно там радовать глаз?