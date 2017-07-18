Решение о степени качестве работы учителя хотят отдать директорам учебных заведений. В оценке должны принимать участие и представители Латвийского профсоюза работников образования и науки (ЛПРОН, LIZDA), сообщила председатель профсоюза Инга Ванага.

Ванага выразила поддержку идеи отдать решение о степени качества работы учителей в руке директоров школ. Это решение, предложенное Министерством образования — оптимальное.



В будущем, эта система сделается инструментом директора для мотивации учителям, а не для степени качества.



В то же время Ванага отмечает, что такие изменения дают более широкие возможности для действия директорам. В профсоюзе считают, что в процессе причисления степеней качества – в какой-то момент должны подключить и сам профсоюз.