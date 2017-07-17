С 3 июля семейные врачи в Латвии бастуют. Попытки договориться с правительством о выполнении требований пока не приносят желаемого результата. Все это время медпомощь оказывается только острым пациентам.

Отношение у горожан к забастовке разное. Однако, если в начале забастовки пациенты с пониманием отнеслись к ограничениям в получении услуг и поддержали врачей, то когда забастовка затянулась, и все большее количество жителей не получило ожидаемой помощи, либо получило за большую плату, недовольство стало расти.



По результатам опроса на портале nasha.lv, 79% респондентов категорически не поддерживают бастующих медиков, считая, что люди не должны лишаться возможности получить помощь в нормальном режиме. Пациенты не виноваты в том, что государство не желает выполнять требования семейных врачей, и не должны страдать.



Отметим, что семейные врачи в этот период принимают пациентов только один час в день и только за повышенную плату. Исключения не сделали даже для детей (их визит к доктору теперь стоит 5 евро). С продолжительностью забастовки растет и недовольство пациентов.



Поддержать медиков готовы лишь 17% наших читателей, а 4% по ка не ощутили на себе забастовки и ее ограничений.



В опросе приняли участие 975 человек.