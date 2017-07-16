На свиноферме АО «Latgales Bekons» с поголовьем примерно в 6000 животных, которая находится в Вишкской волости Даугавпилсского района, констатирована африканская чума свиней (АЧС), рассказала представитель Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) Илзе Мейстере.

Сейчас на ферме принимаются меры по борьбе с заболеванием, в том числе ликвидация свиней. Проходит эпидемиологическое расследование, чтобы выяснить, как болезнь попала на ферму.



Введен карантин - защитная зона в радиусе три километра и надзорная зона в радиусе десяти километров. На фермах будет усиленно контролироваться соблюдение мер биобезопасности, особое внимание уделяется перемещению животных и продуктов животного происхождения.





ПВС напоминает свиноводам, находящимся в защитной и надзорной зоне ПВС, что запрещено перемещать свиней из хозяйства в хозяйство, а также вывозить свиней и свинину за пределы защитной зоны. Также без разрешения инспектора ПВС нельзя перемещать и других домашних животных.



Предыдущий случай заражения АЧС домашних свиней был констатирован в начале недели - в приусадебном хозяйстве в Аглонской волости заболели три свиньи.



По данным «Firmas.lv», оборот «Latgales Bekons» в прошлом году составил 1,676 млн евро, что на 14% меньше, чем годом ранее. Прибыль предпричтич уменьшилась более чем в четыре раза до 74 245 евро. НА предприятии было 69 работников.