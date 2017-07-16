Стоимость полисов обязательного страхования гражданской ответственности (OCTA) резко выросла за короткое время — и для некоторых водителей даже удвоилась, сообщает LTV.

Например, владелице Subaru Impreza 2003 года пришлось заплатить за полис 73 евро вместо 45, как раньше. Водителю Volvo S80 страховка на полгода обошлась не в 56 евро, а в 90 евро. Для Honda Accord 2006 года ОСТА на три месяцы стала стоить почти 38 евро — а не 26. Но самую плохую новость получила владелица Chrysler, которая раньше за три месяца страховки платила 23 евро — теперь же полис стоит почти 46.





«У меня нет ни одного штрафного пункта или аварии. Уже более 20 лет стаж. Класс Bonus-Malus — 9. Как они это считают, не знаю, но пока не менялось. И, когда я слышу сказанное страховщиками, что цены выросли на треть, громко говорю — ложь! Для меня — на более чем 100%», — рассказала владелица Chrysler. Компания, где этот автомобиль застрахован, не может комментировать конкретный полис.



Однако глава Латвийской ассоциации страховщиков Янис Абашинс рассказал, что у удорожания полисов — несколько причин. Полтора года назад государство определило более крупную компенсацию за моральный ущерб: раньше максимум составлял 150 евро, теперь же сумма может достигать 20 тысяч.



«Конечно, эти изменения что-то стоят.



Второе — это поправки к закону, что фактически — результат борьбы Министерства финансов и Службы госдоходов с теневой экономикой.

Это значит, что страховщики и водители меньше забирают страховое возмещение, но машину направляют на ремонт в автосервис. И наценка автосервисов постепенно растет», — добавил Абашинс.



В Службе госдоходов (СГД) не берутся утверждать, что активный выход сервисов из «тени» напрямую повышает цены услуг, однако данные свидетельствуют: процесс легализации постепенно движется.



«Сейчас уже средняя месячная зарплата 468 евро. По сравнению с ситуацией 2014 года этот показатель вырос на более чем 30%.

Это относится и к средней зарплатной налоговой ставке. И этот показатель увеличился на 35%», — отметила замдиректора Управления налогового контроля СГД Илзе Боранце.



Существует также возможность, что вместе с зарплатами и выплаченными налогами в сервисах растут и цены услуг.



В системе ОСТА также существует гарантийный фонд, из которого платят вместо незастрахованных водителей. Если общая сумма опускается ниже 20 млн, страховщикам надо фонд пополнять. «У нас есть одна неплатежеспособная страхования компания Balva уже долгое время.



И гарантийный фонд вместо Balva выплатил более 4 млн евро.

В результате этот порог — сумма упала ниже 20 млн евро... Такая солидарная система, где фактические мы все эту систему общими силами финансируем», — рассказал Абашинс.



Если не будет достойных накоплений, не будет и возможности выплатить пострадавшим достойную компенсацию, добавил он.



Вторая возможность — профинансировать терпящую убытки сферу ОСТА с помощью других — более доходных — направлений. Так раньше и делали, отметил Абашинс, однако вечно идти этим путем нельзя. В данный момент сложно прогнозировать, как долго будет продолжаться рост цен.



«Предпосылки для этого [роста цен] есть. Но конкуренция на рынке очень высокая. (..) Трудно сказать, насколько вырастут цены», — ранее заявил он.



При этом, как уже писал Rus.lsm.lv, потребители недовольны тем, что полгода назад с домашней страницы отраслевой ассоциации исчез калькулятор, позволявший сравнить цены полисов OCTA у всех страховых компаний. Соответствующий закон сейчас в Сейме открыт для внесения поправок, и дискуссии о допустимости калькуляторов вспыхнули вновь.