В прошлом году по сравнению с предыдущим на 4,5% выросло число проходящих лечение пациентов с алкогольной зависимостью, свидетельствует статистика Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).
В прошлом году лечились 5492 пациента с алкогольной зависимостью, а от алкогольного психоза лечилось 804 человека, что на 12,7% меньше, чем годом ранее. В то же время на 43,6% выросло число пациентов с другими нарушениями в поведении из-за алкоголя.
Больше всего пациентов с алкогольной зависимостью было в Рижском регионе — 28,4%, а 21,7% таких пациентов зарегистрировано в Латгале.
Больше всего пациентов с алкогольной зависимостью было в Рижском регионе — 28,4%, а 21,7% таких пациентов зарегистрировано в Латгале.
Центр латыской интелягенции...
Центр латыской интелягенции...
А они С ДВУХ-ЛИТРОВЫМИ БУТЫЛКАМИ пива борются, идиёты...
С мозгами своими боритесь, хуторянскими !
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и на первом по количеству не лечащихся ))
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и на первом по количеству не лечащихся ))
Центр латыской интелягенции...
И эти регионы голосовали в большинстве своём за "рюзьге мирЪ". Вот и электорат.
Совпадение ? Не думаю...
И эти регионы голосовали в большинстве своём за "рюзьге мирЪ". Вот и электорат.
Совпадение ? Не думаю...
Вы даже музей своего вонючего
пойла соорудили! Но как всегда, во всех бедах идиоты винят других!
Вы даже музей своего вонючего
пойла соорудили! Но как всегда, во всех бедах идиоты винят других!