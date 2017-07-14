14 июля в программе "Диалог с городом" на радио Alise Plus вице-мэр Даугавпилса Валерий Кононов ответил на вопросы редакции и горожан.





Программа от 14 июля с участием вице-мэра Валерия Кононова доступна в записи.



В эфире программа - Диалог с городом. Гость: вице-мэр Валерий ... В эфире программа - Диалог с городом. Гость: вице-мэр Валерий Кононов Опубликовано Alise Plus RADIO 14 июля 2017 г. В ходе программы обсуждались вопросы развития города, работа с инвесторами и привлечение инвестиций, разработка и реализация проектов, а также проблемы занятости и вопросы городского хозяйства.Программа от 14 июля с участием вице-мэра Валерия Кононова доступна в записи.