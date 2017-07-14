13 июля по приглашению председателя городской Думы Андрейса Элксниньша Даугавпилс посетил посол Российской Федерации в Латвии Евгений Лукьянов. На встрече стороны обсудили широкий спектр вопросов. Они касались экономических санкций, взаимоотношений между нашими странами, возможности сотрудничества Даугавпилса с субъектами России на уровне самоуправлений.

Как подчеркнул председатель Думы Андрейс Элксниньш, приоритетами в установлении добрососедских отношений являются дружба, плодотворное сотрудничество, работа в интересах двух государств по различным направлениям.

Посол РФ в Латвии Евгений Лукьянов, со своей стороны, отметил позитивный настрой на развитие двусторонних отношений в разных областях. В нынешних реалиях наиболее перспективным направлением партнёрства он назвал приграничное сотрудничество.

Встреча завершилась пресс-конференцией для представителей городских СМИ.