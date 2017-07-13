Сегодня на заседании думы депутаты рассмотрели вопрос о совмещении должностей.
В результате голосования , большинством голосов, вице-мэру Ливии Янковской разрешили совмещать должность заместителя председателя Даугавпилсской думы с должностью директора Даугавпилсского медицинского колледжа и члена Совета Латгальского региона планирования.
Молодец, Ливия! Ещё и аэропорт возьмите, Вам все под силу. Ура, товарищи, пятилетку - за три года!
Молодец, Ливия! Ещё и аэропорт возьмите, Вам все под силу. Ура, товарищи, пятилетку - за три года!