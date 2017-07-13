13 июля во время внеоочередного заседания думы депутаты заслушали доклад представителей "Даугавпилсские теплосети" о проекте на ТЭЦ-3.

Там планируется построить, установить и сдать в эксплуатацию котельную под щепу. Мощность котельной будет 30MW.



Затраты на реализацию проекта составят почти 13,5 млн. евро. Из них 40% - софинансирование CFLA, 10% - средства предприятия "Даугавпилсские теплосети", 50% - кредит.