Высокая безработица в Даугавпилсе за последние годы стала уже едва ли нормой. Печальную статистику ежемесячно публикует Агентство занятости. Перед выборами, прошлыми и позапрошлыми, кандидаты наперебой обещали улучшить ситуацию, хотя само самоуправление не может создавать рабочие места. Однако город может посодействовать их созданию, создав более выгодные условия для потенциальных работодателей.

На минувшей пресс-конференции первый вице-мэр Рихард Эйгим сообщил представителям СМИ о том, что первые шаги по уменьшению безработицы уже делаются. Состоялись переговоры с рижскими крупными фирмами, которые уже работали или собираются работать в нашем городе. Самоуправление предложило им, получая объекты в Даугавпилсе (тем более, что планируются и далее большие проекты), брать на работу местных работников. Подобное условие действует, по словам Р. Эйгима в Лиепае и Вентспилсе. Там фирмы, приходящие в город, нанимают 60-70% рабочих из местных жителей. Предприниматели должны дать ответ на данное предложение в течение месяца.