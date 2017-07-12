В предвыборный период, как правило, горожане слышат много обещаний. К сожалению, как показывает практика предыдущих депутатских созывов, большинство обещаний теряют свою актуальность ровно в день выборов. Судить о работе новой думской коалиции пока рано, тем не менее, всего за две недели работы выполнено, для такого короткого периода, достаточно много. Главные насущные проблемы для горожан начали постепенно находить свои решения.

Примечательно, что к решительным действиям и выполнению своих обещаний приступило не только новое руководство думы, но и депутаты Даугавпилсского самоуправления.



Так, вчера, 11 июля, по указанию депутата городской думы Игоря Прелатова (член комитета имущества и жилищного комитета) была создана рабочая группа, в которую вошли депутат Михаил Лавренов (председатель жилищного комитета), представители департамента имущества и представители ПЖКХ. Они выехали на визуальное обследование состояния девятиэтажного многоквартирного дома в микрорайоне Ругели по адресу ул. Гайсмас, 7.



В ходе визуального осмотра было констатировано множество повреждений внутренних инженерных коммуникаций (электричество, водопровод, теплосети).



Со следующей недели начнёт свою работу рабочая группа, которую возглавит депутат Игорь Прелатов. Первоначальная задача перед рабочей группой поставлена, чтобы до 1 августа этого года, подробно изучить всю техническую документацию, визуально осмотреть все коммуникации и конструктивные элементы многоквартирного дома, а также провести гидравлические проверки внутренних инженерных коммуникаций. Всего в доме 110 квартир в 3 подъездах, общей площадью 8000 кв.м.



Планируется, что детально ознакомившись с технической документацией и с нынешним состоянием многоквартирного дома, будет принято решение о его дальнейшей судьбе.



Также самоуправление на данный момент уже написало письма собственникам недостроенных и заброшенных зданий по улице Цесу, 16Б и 18 Новембра.