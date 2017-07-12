Уже не первый год в Латвии идет процесс оптимизации школ. Причиной тому стала нехватка средств на их содержание, а также заметно уменьшившееся количество учеников. Тут сыграли роль и резкое падение рождаемости, и отъезд детей с родителями за границу. В этом году в Министерстве образования снова заговорили о необходимости закрыть школы с маленьким количеством учеников. Данная проблема коснулась и Даугавпилса. Прокомментировать ее мы попросили вице-мэра, отвечающую за сферу образования, Ливию Янковску.

- Вопрос о количестве школ актуализировало Министерство образования. Наше Управление образования должно подготовить информацию о состоянии школ города, их количестве и о количестве учеников. Этот вопрос мы будем обсуждать, но скажу честно, я не сторонник закрытия школ, потому что понимаю, что мы в первую очередь должны обеспечить качественное образование, также мы должны думать и об учителях, о персонале, который работает в школах, - заявила Ливия Янковская.



- Наше самоуправление будет делать все возможное, чтобы оптимально решить эти вопросы. Мы в первую очередь изучим законодательную базу, дальше проведем встречи с руководством министерства образования. Уже варианты у нас есть. Конечно, мы понимаем, что не можем на данный момент изменить демографическую ситуацию. Кроме того, обучение каждого ученика стоит определенных денег, и кто-то должен платить за обучение. Государство и министерство выделают средства на конкретное количество учеников в городе. Как будут распределяться эти средства, как будут формироваться классы, какие будут ограничения, это решение будем принимать коллегиально. К началу августа уже будут выработаны предложения, но, повторюсь, мы будем бережно относиться к нашим школам, и заботиться о том, чтобы обеспечить должный уровень образования», - сказала вице-мэр Ливия Янковска.