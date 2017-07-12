Новый мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш призывает разбавить медийное поле города новой телестудией, сообщает Русское вещание LTV7. Он уже обратился к Национальному совету по электронным СМИ и Латвийскому телевидению, предложив рассмотреть возможность создания в городе студии LTV.

Программа развития электронных СМИ Латгалии была утверждена Советом по электронным СМИ в апреле 2015 года. Один из её пунктов – создание в регионе теле- и радиостудии. В июне 2016 года в Резекне заработала мультимедийная студия Латвийского радио. И вот новый мэр Даугавпилса призвал совет реализовать и остальные планы. По его мнению, появление студии общественного ТВ в городе могло бы дисциплинировать местных политиков.



«Я придерживаюсь той позиции, что Даугавпилсу необходимо общественное СМИ, государственное СМИ, которое само определяло бы, как, в каком порядке освещать то, что происходит в самоуправлении Даугавпилса. Для этого мы готовы оказать всестороннюю помощь — начиная от помещений, которые есть у Даугавпилсского самоуправления, заканчивая и в том числе аппаратурой», - пояснил он.



Ещё одна причина, почему мэр хочет видеть в городе студию LTV – его непростые отношения с местным телеканалом Dautkom. Ранее мэр назвал его политически ангажированным. А бывший мэр города Янис Лачплесис (Латгальская партия) в последний день своего правления городом расторг договор думы с телекомпанией о проведении получасовых прямых эфиров. Кстати, по официальной информации самоуправления, Dautkom – единственный в городе оператор кабельного телевидения.



«Мы расторгли договор о проведении прямых эфиров, который был заключен с предыдущим руководством думы, но это совершенно не означает, что мы как-то отказываемся от сотрудничества. Скажу, кстати говоря, что неделя прошла уже с того момента, но никаких предложений о нашем совместном сотрудничестве не поступало», - говорит главный редактор Dautkom Инна Плавок.



Планы Элксниньша она прокомментировала так:



«Просто написать письмо, и откроет LTV здесь студию? Мне кажется, что новое руководство думы, как и любое другое руководство, должно быть заинтересовано в развитии местного бизнеса, местных предприятий».



Представители Dautkom видеть в городе LTV не хотят в том числе потому, что рискуют лишиться части аудитории и рекламодателей.



Думская оппозиция идею открыть студию общественного телевидения поддерживает, но есть и опасения, сказал экс-мэр Янис Лачплесис:



«Больше информации – это всегда хорошо. Является ли оно абсолютно независимым? Глядя, как освещали определенную кампанию, я бы так не сказал. Чувствуется очень большое политическое влияние сегодня, к сожалению, и на государственных СМИ тоже».



В Совете по электронным СМИ пока не уверены, что студия Латвийского телевидения появится в Даугавпилсе. Зампредседателя совета Ивар Аболиньш говорит – если руководству города будет необходимо распространить важную информацию, то уже сейчас можно воспользоваться студией Латвийского радио в Резекне:



«Нужно учитывать и то, что в Даугавпилсе журналистов столько, сколько есть. Они между собой все связаны, и, если руководство студии будет находиться в Риге, а Даугавпилсская дума будет оплачивать помещения и технику, как господин Элксниньш пишет в своем письме – то, мне кажется, есть большое опасение, что студия общественного СМИ будет использоваться в конкретных политических интересах. Мне кажется, с государственными деньгами так не нужно поступать».



Председатель правления VSIA Latvijas televīzija Ивар Белте считает, что открыть студии в Даугавпилсе и других городах Латвии – это хорошая возможность развития канала. В ближайшее время Совет по электронным СМИ и Латвийское телевидение должны решить, открывать ли в Даугавпилсе региональную студию LTV.