На вчерашней пресс-конференции руководство города, отвечая на вопросы журналистов, сообщило о том, что планирует вернуть самоуправлению спортивные базы.



Первый вице-мэр Рихард Эйгим подчеркнул, что договор с Даугавпилсским Олимпийским центром на обслуживание спортивных баз закончится в марте следующего года. Руководство города думает о том, чтобы вернуть городу право обслуживать самостоятельно базы.



Мэр А. Элксниньш добавил также, что планируется и усилить контроль над Даугавпилсским Олимпийским центром в целом, увеличив количество долей центра до контрольного пакета. Пока самоуправлению принадлежат 46% долей ДОЦ.