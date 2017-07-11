На профиль "Нашей" в социальной сети Facebook пришло сообщение от читательницы портала. Текст сообщения гласит:

"У нас на химии происходит кошмар. Убили человека, второго ранили, человек после афганистана стрелял, рядом дети играют во дворе. Было 4 выстрела, можете узнать, есть ли еще пострадавшие и что с раненым мужчиной? Надеюсь дети все целы!"



К тексту сообщения добавлены фотографии, подтверждающие факт описанного.













По имеющейся информации, стрельба в районе Химии произошла воскресным вечером, 9 июля.



Как пишет портал gorod.lv, к которым также обратились обеспокоенные жители, разборка со стрельбой произошла между конфликтующими соседями. К тексту сообщения добавлены фотографии, подтверждающие факт описанного.По имеющейся информации, стрельба в районе Химии произошла воскресным вечером, 9 июля.Как пишет портал gorod.lv, к которым также обратились обеспокоенные жители, разборка со стрельбой произошла между конфликтующими соседями.

«В результате конфликта один сосед – земессарг по кличке Дизель, застрелил другого и еще одного ранил в живот. Стрелял известный в городе человек. Соседи говорят, что он и раньше терроризировал и угрожал этим людям. Они даже писали заявление на него».



Полиция обязалась предоставить информацию по данному факту в ближайшее время.